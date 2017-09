Test Nvidia WhisperMode: pro tišší herní notebooky

Po přepnutí přepínače doprava bude WhisperMode aktivován pro všechny podporované hry. Co když vám ale nevyhovuje nastavená snímková frekvence v nějaké hře a chcete jí změnit na vyšší nebo nižší? I na to Nvidia myslela a tak snímkovou frekvenci můžete dodatečně upravovat podle svého požadavku. K tomu je zapotřebí otevřít Nvidia ovládací panel.

O co se jedná? Zjednodušeně řečeno o omezovač snímků za sekundu. Ten je předem naprofilován pro více než 400 her podle jejich náročnosti na různé snímkové frekvence. Například akční fps střílečky anebo závody jsou nastaveny na 60 fps, kdežto pomalejší příběhové hry si vystačí se 40 fps pro dobrou plynulost. Výkonné notebooky s GTX 1070 a 1080 jsou osazovány panely s technologií G-SYNC, a tak se při 40 fps nemusíte obávat trhání obrazu.

U notebooku ale ale trochu problém takový výkon uchladit potichu. V případě desktopu to není problém. Stačí větší chladič grafiky a je to vyřešeno. V PC skříni je místa dost a dnes nejsou výjimkou ani tříslotové chladiče s více ventilátory. Díky tomu je možné i silné GTX 1080 nebo 1080 Ti uchladit tiše. V případě notebooku moc prostoru na zvětšení není a tak je nutné spíše využít rychlejší ventilátory a chladit v plné zátěži s výraznějším hlukem proti klasickému PC.

Hraní nejnáročnějších her na notebooku už dnes není žádný problém. Do nejvyšších řad se osazují grafické karty Nvidia generace Pascal – GTX 1060, 1070 a 1080. Dříve mobilní varianty byly výrazně očesané, ale dnes již jsou osazovány plnohodnotné karty jako v desktopu. Taková GTX 1080, která je i součástí dnešního testu, je v notebooku osazena v plné palbě s 2560 shadery na palubě. I její frekvencí maximálního boostu je kolem 1870 MHz! Tedy přibližně stejná jako dosahuje refereční desktopová verze.

