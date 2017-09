AMD Threadripper 1950X a 1920X v testu

Dnes vás čeká současný král procesorového výkonu, brutální šestnáctijádrový Ryzen od AMD o rozměrech „kreditky“. Výkon je monstrózní, přetaktování lepší než u Ryzenů 7 a takt paměti zvládá na první dobrou 3600 MHz. Šestnáct jader má ale i problém, Windows a aplikace je neumí většinou využít naplno.

AMD Ryzen Threadripper

Jelikož nás dnes čeká ohromná porce informací, nebude úvodní kapitola nijak dlouhá, jen nezbytně dlouhá pro úvod k nejvýkonnějšímu desktop procesoru současnosti. Ohledně Threadripperu nebylo AMD nijak skoupé na informace, což vždy dává tušit, který produkt bude zajímavý a který nikoliv – dokládá to Vega a tajností kolem ní. Na Epyc, respektive Threadripper, je AMD oprávněně hrdé, jelikož takový produkt už roky neměli. Intel má už roky mnohojádrová CPU, ovšem vyrábí je z jednoho „kusu“ křemíku, neboli jako monolit. To je samo o sobě drahé na návrh, výrobu a hlavně na počet perfektních kusů bez vad. Však také nejvyšší Xeony stojí jako zcela nová Škoda Fabia.

Touhle cestou AMD jít nemůže, jelikož si to zkrátka nemůže finančně dovolit. Uvést něco podobného by byl risk. V AMD vsadili na nejlehčí způsob jak vyrobit masivní multi-jádro – vzali čtyři jádra Ryzenů a spojili je na jednom procesorovém PCB dohromady. Vznikl tím 32jádrový procesor AMD Epyc. AMD tvrdí, že výroba Ryzenů jde skvěle a procento zcela funkčních jader je vysoké. Má tedy dostatek jader i pro výrobu těchto monster. Pokud by v AMD chtěli, mohli klidně Epyc uvést i do desktopu v plné konfiguraci, což by ale nebylo strategické – za Epyc a jeho exkluzivitu si mohou říct vyšší cenu s vyšší marží. Tak se tedy stalo, že do desktopu šel „jen“ Threadripper s aktivními šestnácti jádry, tedy polovinou aktivních čipů. I to je ale monstr-čip, a dokud jej nedržíte v ruce, neuvěříte, jak je velký a těžký.

AMD Threadripper je postaven na čipu Epyc se čtyřmi die, dvě jsou vypnutá

Procesorový trh v desktopu zažil poslední roky spíše stagnaci, sice máme neustále úspornější procesory, ale počet jader a výkon stoupal spíše kosmeticky. Ještě nedávno byl vrchol nabídky osmijádrový HEDT čip za tisíc dolarů, Intel jen hodně pomalu navyšoval jádra i v tomto segmentu. Za první desetijádro si nechal zaplatit doslova majlant. Druhá generace byla díky Ryzenům podstatně levnější, přesto jde stále o drahý procesor a dvanáctijádro Core i9-7920X se teprve dostává na trh.

Intel byl Threadripperem zaskočen, na letošek sice chystal dvanáctijádro, s více jádry ale nepočítal. Intel je zkostnatělá firma, moloch s reakční dobou dlouhou několik měsíců. Za ty roky hojnosti nabobtnal a nešel s dobou. AMD ukázalo, že se dokáže Intelu postavit a Intel začal zmatkovat, neměl k tomu ale žádný důvod. AMD má k vyšší penetraci profi trhu ještě roky dlouhou cestu, Intel je prostě tradice a velké korporace mění zvyky nerady a pomalu.

Pokud dnes chcete HEDT, neboli absolutní highend, nemáte už jen jednu možnost – Intel X299, což není mimochodem se současnými čipy žádná výhra, ale také konečně X399 od AMD. HEDT platforma musí být připravená pro dvě grafické karty, spoustu SSD disků, moře operační paměti, musí jít taktovat, a základ musí být hodně výkonný (ideálně hodně jader CPU). To obě platformy splní, také zaplatíte v podstatě stejné peníze. Desky jsou drahé pro X299, tak i pro X399 a výběr není velký. Intel nabízí sice jen deset nebo dvanáct jader, ale na vyšším taktu než Threadripper se šestnácti jádry. Vysoce taktované desetijádro Intel za výkonem šestnácti jader AMD zase tak nezaostává, což uvidíte v testu.

Modely a vlastnosti

V tuto chvíli jsou na trhu pouze tři nejvyšší modely, neboli Ryzen Threadripper 1950X, 1920X a 1900X. Nejvyšší model disponuje šestnácti jádry a oficiální cena je 999 USD. Druhý model má aktivních jader pouze dvanáct, je také o 200 USD levnější. Třetí model je ekvivalentem Ryzenu 7 1800X, nabízí ale vybavenou platformu X399 s množstvím PCIe linek a možnosti připojení zařízení. Tento procesor propojuje vyšší a nejvyšší třídu, stejně jako má Intel v HEDT šestijádro, která bude za pár týdnů i ve vyšší střední třídě (Coffee Lake). Nabídka AMD a Intelu se tím v podstatě vyrovnala. V každém segmentu trhu si může zákazník vybrat od obou výrobců.

Základní vlastnost Threadripperu je jasná, a říká to i jeho název. Počet jader a zpracovaných vláken je u modelu 1950X roven číslu 32, což je opravdu velká výpočetní síla. K tomu připočtěme čtyřkanálový řadič pamětí a jejich maximální kapacitu 128 GB. Tohle všechno je důležité, ovšem Threadripper spolu s X399 nabízí ještě víc – ohromnou konektivitu. O čipsetu se budeme bavit v samostatné kapitole, zde jen krátce. Obrázek ukazuje, že přímo k procesoru je možné připojit čtyři grafické karty a tři M.2 NVMe disky s plnou konfigurací PCIe. K takovému připojení není nutné používat PCIe přepínač ani si pomáhat PCIe linkami z čipsetu. Takovou možnost Intel v tuto chvíli nenabízí (a dlouho nabízet nebude), AMD je ve výhodě.